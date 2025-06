Separados, Virginia e Zé Felipe passam Dia dos Namorados juntos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)



Virginia Fonseca, 26, e Zé Felipe, 27, passaram o Dia dos Namorados juntos mesmo após a separação.



Ex-casal celebrou os 9 meses de José Leonardo. Eles fizeram uma festa para o caçula ontem, no Dia dos Namorados, e postaram no Instagram.



Influenciadora explicou que mudou a data de comemoração. “9 meses do nosso príncipe! Foi dia 8, mas decidimos comemorar hoje com muito amor. Que Deus abençoe sua vida sempre, goido, lhe dê muita saúde, paz, amor, felicidade e sucesso! Sua família te ama muito”, escreveu em um post.



Virginia e Zé Felipe anunciaram o término do casamento em maio. Pais da Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo ficaram casados por quatro anos.