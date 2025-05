Separação ajuda Virginia a recuperar seguidores perdidos após CPI das Bets

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)



A notícia da separação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe ajudou a alavancar o perfil da influenciadora digital no Instagram.



Ela ganhou mais de 315 mil seguidores, entre nesta terça-feira (27) e nesta quarta-feira (28), após sequência de queda. Com isso, ela conseguiu retomar a marca de 53 milhões de fãs na rede social.



Apresentadora do SBT havia perdido mais de 720 mil seguidores ao longo dos últimos 30 dias. Entre os dias 14 e 17 de maio, que sucederam depoimento na CPI das Bets, em Brasília, a influenciadora perdeu mais de meio milhão de fãs. Splash analisou os dados por meio da plataforma Social Blade.



CPI DAS BETS



Virginia prestou depoimento à CPI das Bets, no dia 13 de maio, em Brasília (DF), após convocação protocolada pela senadora Soraya Thronicke (Podemos). À época, ela negou a existência da “cláusula da desgraça” em contratos com plataformas de jogos.



De acordo com reportagem da Revista Piauí, que foi publicada em janeiro, um contrato da famosa com a Esporte da Sorte estabelecia o pagamento adicional de 30% do valor perdido pelos usuários em apostas.



“Saiu na internet e, por questão de confidencialidade, não podia falar. Eu fechei o meu contrato com a Esportes da Sorte, e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa. Em momento algum era sobre perdas. Nunca teve isso em contrato. Nem foi atingido esse valor. Eu nunca recebi nenhum valor além do que foi pago de publicidade. Isso era uma cláusula padrão.”



Influenciadora enfrenta onda de críticas após o depoimento no Senado. A escolha da famosa para assumir o posto de Paolla Oliveira, na Grande Rio, foi detonada por integrantes da escola de samba do Rio de Janeiro. Ela também foi motivo de piada em um quadro do Fantástico (Globo), que a chamou de Rainha da BETeria – em referência a CPI.