Sandy posta fotos raras do filho: ’11 anos de muito amor’

Sandy compartilhou nesta terça-feira, 24, fotos raras do filho Theo, que completou 11 anos na data. A cantora costuma manter a imagem do menino fora dos holofotes e, por isso, evita publicações que revelem detalhes sobre ele.

O garoto é fruto do relacionamento da artista com o músico Lucas Lima, de quem ela se separou em 2023, após 24 anos juntos. No Instagram, Sandy publicou um texto emocionado em homenagem ao filho.

“Hoje é aniversário do maior amor da minha vida”, começou. Em seguida, refletiu sobre os altos e baixos da maternidade.

“São 11 anos de muito amor, muitos desafios e dúvidas (filho deveria vir com manual – risos), muitas alegrias, descobertas, sonhos, realizações, frustrações, lágrimas de preocupação, de tristeza, de emoção, de culpa, de orgulho, de êxtase, de gratidão…”

A cantora também falou sobre o processo de acompanhar o crescimento do filho. “Criar filho e vê-lo se desenvolver é como ver todo um universo em expansão. É assistir de perto o milagre da vida. E é a coisa mais linda que pode existir na minha.”

Segundo ela, Theo é seu “pequeno gigante”. Ela encerrou a mensagem com um desejo carinhoso: “Que tudo que te espera nesse mundo seja pra te transformar num cara massa, realizado, confiante, saudável – física, mental e emocionalmente. Te amo com cada pedacinho meu.”

