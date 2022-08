Sandy e Junior negam a existência de música inédita

Eles garantem que a inscrição da canção foi feita sem o conhecimento dos artistas e querem saber o que aconteceu

O escritório responsável pela gestão das obras fonográficas de Sandy e Junior Lima entrou no final da tarde desta quinta-feira (11) com uma notificação contra a Abramus (Associação Brasileira de Música e Artes) e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) por registro de uma música feita no dia 6 de agosto de 2022 e que fãs da dupla já comemoravam como uma inédita parceria do duo após 16 anos.

Sandy, 39, Júnior, 38, e seus produtores alegam desconhecer um fonograma sob o título “Pra Ter o Seu Amor”, que apareceu no sistema do Ecad como autoria da dupla. Eles garantem também que a inscrição da canção foi feita sem o conhecimento dos artistas e querem saber o que aconteceu. “A música simplesmente não existe”, explicou assessoria de Sandy ao F5. Na notificação, o duo pede a retirada imediata do registro. A reportagem entrou em contato com o Ecad, mas não obteve resposta até o fechamento da publicação.

O escritório de Sandy também emitiu uma nota oficial sobre o caso: “A assessoria de imprensa da cantora Sandy reitera que nenhum fonograma foi registrado por seu escritório sob o título “Pra Ter o Seu Amor”, tampouco qualquer música inédita em parceria com seu irmão, Junior Lima. O gestor responsável por todos os registros de obras fonográficas tanto de Sandy quanto de Junior Lima já notificou a Abramus (órgão responsável pelos registros de ambos os artistas ao Ecad), bem como o próprio Ecad, pedindo a imediata retirada de tal registro, bem como apuração sobre o ocorrido.”

Sandy está com um novo projeto chamado “Nós, Voz, Eles 2”. Ela deu início a turnê solo com um show em Jaguariúna (SP) no dia 5 de agosto. Foi uma pré-estreia, já que a estreia oficial mesmo será no dia 18 de agosto, em São Paulo. Depois, a cantora irá seguir com as apresentações até novembro pelo Brasil.