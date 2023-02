Rafa Kalimann curte show de Caetano Veloso ao lado de João Vicente, após término com José Loreto

Em janeiro, Rafa terminou o relacionamento de seis meses que tinha com o ator José Loreto, mas os dois nunca apontaram um motivo

O clima de romance entre os famosos está em alta. O novo casal formado é Rafa Kalimann e João Vicente, que foram vistos no show de Caetano Veloso no último sábado (4), no Rio de Janeiro. A ex- BBB 20 estava acompanha da amiga Juliette Freire.

Em janeiro, Rafa terminou o relacionamento de seis meses que tinha com o ator José Loreto, mas os dois nunca apontaram um motivo. Na ocasião, a informação sobre o rompimento foi confirmada do F5 pela assessoria de imprensa da influenciadora.

Porém, mesmo separados, os dois iriam se ver no dia a dia durante as gravações da novela “Vai Na Fé” (Globo). Isso até o Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) barrar a participação da apresentadora na trama pela falta de registro profissional de atriz.