Poderosa! Kim Kardashian fatura mais de 1 bilhão de reais em venda de 20% da sua linha de cosméticos

Kim Kardashian vendeu 20% da sua marca de beleza, KKW Beauty, para a empresa Coty por US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,063 bilhão).

O acordo havia sido anunciado em junho de 2019, e foi finalizado nesta terça-feira (5), de acordo com um comunicado enviado à imprensa internacional. Agora a linha de cosméticos de Kim será expandida: o lançamento de uma nova coleção de skincare já foi marcado para 2022, e outros tipos de produtos também serão desenvolvidos.

“Estou muito orgulhosa de como a marca KKW cresceu nos últimos quatro anos e estou ansiosa para trabalhar com a Coty na próxima fase de inovação, avanço e da capacidade de trazer novos lançamentos para clientes em todo o mundo”, a socialite e empresária de 40 anos comemorou. “Esse relacionamento me permitirá liderar o desenvolvimento dos elementos criativos nos quais me especializo, e, ao mesmo tempo, me beneficiará com os recursos incríveis que uma empresa estabelecida como a Coty dispõe.”

Sue Y. Nabi, CEO da Coty, também apontou que Kim, cujo número de seguidores no Instagram ultrapassa a faixa dos 197 milhões, é uma grande parceira para sua empresa. “Kim traz um grande número de seguidores globais e influência incomparável na escolha do consumidor”, observou. “Ela tem uma capacidade única de ler as últimas tendências de beleza e bem-estar, enquanto temos experiência em posicionamento global de produtos, acesso a uma vasta rede de distribuição global e recursos para entrar em novas categorias de beleza.”

Kim lançou a KKW Beauty em junho 2017. Em novembro do mesmo ano, ela também criou sua linha de perfumes.

A empresária ainda tem sua própria marca de shapewear, a SKIMS, desde setembro de 2019. Assim que lançou seu site, a empresa vendeu mais de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,4 milhões) em poucos minutos, segundo o site TMZ.