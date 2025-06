Pai de Neymar diz que filho é alvo de ódio no Brasil e rebate críticas sobre traições

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Horas antes do leilão beneficente organizado por Neymar nesta terça-feira (10), o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, usou as redes sociais para defender o filho em meio às polêmicas que envolvem sua vida pessoal.

Em um post no Instagram, ele compartilhou um texto que relativiza as críticas ao atacante, com foco nas acusações de traição, e enaltece suas contribuições sociais e esportivas.

“Seu ídolo é aquele que trai?”, questiona a imagem de abertura do carrossel publicado por Neymar Pai, numa provocação direta aos detratores do jogador. Em seguida, os slides listam episódios de solidariedade do atleta, como o uso de seu avião particular para levar doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e a criação do Instituto Neymar Jr., projeto social que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no litoral de São Paulo.

O conteúdo também exalta a postura do jogador como pai, além de apresentar uma retrospectiva de suas conquistas dentro de campo. Entre elas, a inédita medalha de ouro olímpica no futebol masculino, conquistada em 2016, sua posição como um dos maiores artilheiros da história da seleção brasileira e o reconhecimento internacional como um dos principais nomes do esporte na última década.

Em tom de desabafo, o texto termina abordando a relação turbulenta entre Neymar e parte da opinião pública no Brasil. “Meu ídolo é odiado pelo próprio país, mas mesmo assim ele diz amar o Brasil e jogar futebol na seleção. Ele só quer mostrar a esses ‘brasileiros’ que está se esforçando para um dia trazer a nossa felicidade”, afirma o post.

A publicação repercutiu nas redes sociais no mesmo dia do evento organizado por Neymar em prol do seu instituto, com a presença de famosos e transmissão ao vivo. O gesto do pai dividiu opiniões entre os fãs -alguns consideraram legítima a tentativa de humanizar o craque, enquanto outros criticaram o tom de vitimização.