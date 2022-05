PA se arrisca no surfe em passeio de barco com Scooby

O encontro com Scooby ainda contou com ‘baile’ de Paulo André na sinuca, que fez o surfista passar até por baixo da mesa depois de vencê-lo duas vezes no bilhar

O velocista Paulo André Camilo quis imitar o surfista Pedro Scooby e se aventurar com uma prancha na água. Em um passeio de barco, os ex-BBBs praticaram wakesurf, uma variação do wakeboard, e divulgaram registros nas redes sociais. Com palavras de incentivo e um leve ‘empurrãozinho’ do amigo, PA subiu na prancha e foi puxado por um jet ski. “Aposentando o Scooby”, escreveu, no Twitter, compartilhando um vídeo de seu desempenho na água. “Meu surfista”, disse Scooby. Depois, PA ainda contou sobre a experiência nos Stories do Instagram. “Amarradão em ter surfado hoje, ter feito wakesurf. Mas vou falar, cansa demais, estou morto”, contou. O encontro com Scooby ainda contou com ‘baile’ de Paulo André na sinuca, que fez o surfista passar até por baixo da mesa depois de vencê-lo duas vezes no bilhar. PA e Scooby se tornaram inseparáveis na edição deste ano do Big Brother Brasil e estão mantendo a forte amizade fora da casa mais vigiada do Brasil.