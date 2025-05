Olivia Rodrigo diz estar lendo livro de Clarice Lispector

Olivia Rodrigo surpreendeu os fãs brasileiros ao revelar que está lendo A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. A edição da cantora é de 2020 e foi lançada pelo centenário da autora. A tradução é de Benjamin Moser.

A informação foi divulgada no quadro Whats in my bag, da Vogue. Na atração, convidados mostram o que há em suas bolsas.

“Esse é o livro que eu estou lendo agora, A Hora da Estrela. Minha amiga Annie St. Vincent comprou para mim quando estávamos fazendo shows juntas no Brasil. Estou marcando e anotando no livro inteiro. Ele tem palavras muito bonitas”, disse.

A cantora também revelou que emprestou a expressão “All American Bitch”, nome de uma de suas músicas, de um livro de Joan Didion – também presente da amiga e cantora.

Olivia Rodrigo trouxe a turnê Guts para o Brasil. Ela se apresentou no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no dia 26 de março, e St. Vincent realizou o show de abertura. No dia 28 de março, ela se apresentou como uma das headliners do Lollapalooza Brasil. Essa foi a primeira vez da cantora no país.

Estadão Conteúdo