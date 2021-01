Nego do Borel se pronuncia e desmente acusações da ex

PUBLICIDADE

Nego do Borel se pronunciou na tarde desta quinta-feira (14), em vídeo publicado em seu IGTV com o titulo de ‘Video 1’, o cantor disse que houveram contribuições por ambas as partes para o fim do relacionamento e que haviam combinado de não expor nada. “Eu vou manter a minha palavra e não vou expor as contribuições dela para o fim do nosso relacionamento”, começa.

Na publicação de aproximadamente onze minutos, o cantor assumiu traição. “Sim, eu traí e assumo. E essa foi a minha contribuição para o fim do nosso relacionamento”, e desmente as acusações que a ex expôs sobre agressões.

Borel mostra prints de conversas com Duda, e que em nenhum momento a ex-noiva demonstrou medo, como falou anteriormente. Nego também recorda que havia combinado com a atriz para darem um ponto final na relação, e que ela concordou.

Leno Maycon Viana Gomes, conhecido como Nego do Borel, disse que já está tomando as devidas providências sobre as acusações de Duda Reis.

Veja o vídeo: