Nattanzinho e Rafa Kalimann descobrem sexo do bebê e revelam nome

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)



O bebê que a influenciadora e atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattanzinho esperam é uma menina e se chamará Zuza, uma homenagem à avó do músico.



Essas novidades foram contadas durante o chá revelação intimista em um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, todo registrado por meio das redes sociais. “Estamos prontos para te receber com muito amor”, escreveu Rafa na publicação.



A avó do cantor, de nome Josefina e apelidada de Zuza, morreu no final de abril. Foi ela a responsável pela criação de Nattan



No começo de junho, o casal anunciou a gestação. Ambos namoram desde dezembro de 2024. “Tem mais um coraçãozinho batendo aqui”, escreveu o artista na ocasião.



Para contar a novidade para o amado, a influenciadora e atriz escreveu uma carta como se falasse na voz do bebê e gravou um vídeo lendo a carta.



“Me soa um pouco confuso escrever 20 anos depois para dizer que hoje você soube de tudo. Que nesse minuto, seu coração vibrou como nunca antes. Hoje você está vendo se tornar real seu maior sonho, modéstia à parte. Essa que vos lê essa carta continua doce e brava. E vai precisar de você mais do que nunca a partir de agora”, dizia a atriz.



“Confiamos em você. Já estou me formando e sinto as batidas do seu coração junto com a mamãe. Finalizo a minha carta com as palavras que você mais esperou escutar: ‘agora eu sou real e tô aqui, papai'”.