‘Não esperava tanta repercussão’, diz Regina Volpato sobre perfil no OnlyFans 

A apresentadora do Mulheres (Gazeta) Regina Volpato, 54, resolveu abrir um perfil no OnlyFans, plataforma de conteúdo exclusivo por assinatura. Em rápido papo com a Folha de S.Paulo, disse que tem se surpreendido com o feedback a respeito disso: “Não esperava tanta repercussão a partir da minha ideia bem-humorada”, disse.

Pelas redes sociais, ela explicou melhor o que pretende na nova rede social. “Eu achava que o OnlyFans fosse só pornografia, mas não é. O preconceito cega a gente. É só mais uma maneira de eu me expressar. Tem gente que coloca foto só do pé, gente que coloca texto, vídeo. Enfim, eu vou lá ver como é”, publicou.

Ao entrar na plataforma já é possível ver que a apresentadora fixou preço de cerca de US$ 5 por mês (equivalente a pouco mais de R$ 26) e US$ 25 por seis meses (o equivalente a mais de R$ 130).

“Vou criar um conteúdo lá no Onlyfans para eu me divertir, para eu ter mais uma maneira de interagir com as pessoas, me reinventar.”