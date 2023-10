Morando sozinha, Maisa recebe dicas de seguidores

Mantendo uma relação próxima com os seguidores, a quem chama de “primos”, ela recebeu dicas para organizar a casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Muitos a viram crescer e se surpreenderam com a postagem de Maisa anunciando que agora mora sozinha. Por meio de suas redes sociais, a atriz, que começou a carreira apresentando programas infantis, compartilhou fotos na casa nova.



“Hoje eu saí de casa para trabalhar e terminei o dia com meus pais me deixando em casa porque hoje é minha primeira noite morando sozinha”, escreveu ela.



Mantendo uma relação próxima com os seguidores, a quem chama de “primos”, ela recebeu dicas para organizar a casa.



Um dos perfis que a segue disse para Maisa ter dias e horários certos para tirar o lixo de casa, evitando o acúmulo de sujeira. “Eu estou morrendo com as dicas de vocês. Obrigada, priminhos”, respondeu ela.



Já outros seguidores se mostraram surpresos em como o tempo passa rápido. Um perfil, que se identifica como Ednaldo Fonseca, escreveu “parece que foi ontem”, junto com uma imagem de Maisa no comando do Bom Dia e Cia (SBT).

“Que irresponsabilidade dos seus pais, deixar uma criança morando sozinha hahaha feliz novo ciclo, prima! Passada que passou tão rápido, você daquele tamanico e agora morando sozinha”, disse o perfil de Mel.