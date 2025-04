Meghan Markle se desculpa após não conseguir atender demanda de pedidos de empresa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A marca de gastronomia de Meghan Markle teve de pedir desculpa a alguns clientes após a demanda por um item da nova coleção ser maior do que o estoque disponível.

A duquesa de Sussex estreou uma nova linha de produtos na As Ever na última semana e, em menos de uma hora, o mel de flores silvestres com fava esgotou rapidamente no site oficial. O item foi anunciado por US$ 28 (cerca de R$ 160) e demorou a sair da prateleira.

Agora, de acordo com a revista People, os clientes que compraram o produto, mas não o receberão, vão ser ressarcidos e vão poder escolher um outro, de graça.

“A procura criou um volume de tráfego no site que nem nós poderíamos ter previsto… os pedidos estavam acontecendo tão rápido que o site não teve como acompanhar”, disse um email da marca enviado aos afetados.

A ex-atriz, que largou a atuação para se casar com o príncipe Harry, em 2018, também teria enviado uma nota com um pedido de desculpas na qual se disse chateada ao saber do ocorrido.

“Quando nossa próxima entrega de edição limitada acontecer, você não será apenas o primeiro a saber… você será o primeiro a recebê-lo. Não precisa pedir, ele chegará a você pelo correio como um presente meu.”

Outros itens do cardápio são geleias, chás, massa pronta para cremes e bolachas amanteigadas.