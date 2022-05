Megan Fox abre buraco em macacão para facilitar sexo com Machine Gun Kelly

A atriz revela ‘arte’ em figurino usado em noite de premiação

Megan Fox, 36, provou ser uma mulher prática e bem resolvida sexualmente. Ela compartilhou um vídeo do look especial que usou no Billboard Music Awards 2022, na noite deste domingo (15), em Las Vegas, nos Estados Unidos, e revelou ter feito um buraco no macacão azul cheio de pedras.

A estrela de Hollywood assumiu ter feito a ‘arte’ no figurino para facilitar o ato sexual com o seu noivo, o cantor Machine Gun Kelly, 32. A revelação aconteceu por conta de uma troca de mensagens de texto em um aplicativo, cuja a captura da tela caiu nas redes sociais.

Megan, então, brincou com seu estilista: “Esse look é muito caro? Porque acabamos de fazer um buraco na virilha para podermos fazer sexo”, entregou a protagonista de “Garota Infernal” (2009) e “Transformers” (2007).

Em resposta, seu estilista escreveu “Eu te odeio” com três emojis gargalhando com a situação e ainda tranquilizou Megan acrescentando: “Vou consertar isso”.

Noivos desde janeiro deste ano, os dois já fizeram outras revelações inusitadas, como a de que beber o sangue um do outro. Na época, a atriz publicou no Instagram vídeo do momento em que é pedida em casamento. No longo texto na legenda, ela disse que eles “beberam o sangue um do outro” para celebrar.