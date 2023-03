MC Pipokinha tem show cancelado em festa de estudantes da Unesp

Em resposta a uma seguidora no Instagram, MC Pipokinha postou um vídeo no qual compara os cachês dos show com os salários de professores

Em razão de uma publicação em que ironiza o salário de professores no Brasil, a cantora MC Pipokinha teve sua apresentação cancelada na festa de estudantes da Universidade Estadual Paulista (Unesp) que será realizada em Araraquara, no interior de São Paulo, no mês de abril. O anúncio foi feito pelo O Inter, comissão organizadora do evento. Logo após o vídeo ser publicado, no dia 6 de março, outras organizações ligadas ao ambiente acadêmico no País também suspenderam apresentações da artista.

“Em virtude dos últimos acontecimentos e falas da MC Pipokinha, a comissão organizadora do evento decidiu cancelar sua participação no Integra Inter 2023, marcado para 29 e 30 de abril. Nosso evento tem como objetivo ser um espaço plural e diverso, oriundo de uma instituição que representa a universidade pública e sua necessidade de valorização junto à educação no Brasil. Por isso, não compactuamos com tais ações e decidimos não seguir com ela em nossa line-up”, afirmou em publicação nas redes sociais.

Entenda a polêmica

Em resposta a uma seguidora no Instagram, que relatava ter discutido com uma professora por causa da cantora, MC Pipokinha postou um vídeo no qual compara os cachês dos show com os salários de professores.

“Ela pode descontar a raiva em você mandando você fazer vários trabalhos e te reprovando na prova. Coitada, deixa ela. Meu baile está R$ 70 mil. 30 minutinhos em cima de um palco, eu ganho R$ 70 mil. Ela não ganha nem R$ 5 mil sendo professora. Precisa estudar muito. Discute com ela não”, disse MC Pipokinha

“Ser professora, olha, tem que amar muito a profissão, porque ouve desaforo dos filhos dos outros, tem que não ter nada para fazer em casa mesmo, tem que ser professora”, afirmou ainda a artista.

Em nota, a assessoria jurídica da cantora Doroth Helena de Sousa Alves, nacionalmente conhecida como MC Pipokinha, representada pela advogada Adélia de Jesus Soares, comunica que, durante a última semana, tomada pela emoção, em um comunicado em sua rede social, a artista que acabou sendo interpretada por alguns nichos de maneira equivocada. “Neste sentido, cumpre esclarecer que a MC Pipokinha, sob nenhuma hipótese, agiu com a pretensão de ofender uma classe tão importante para o crescimento de nosso País”, diz em comunicado.

“Por meio da presente nota, a cantora vem formalizar a sua intenção de enfatizar a importância da classe de profissionais da educação que, em sua opinião, merece ser melhor vista e, consequentemente, melhor remunerada.”

Outros show cancelados

No dia 9, a organização do Spotted Fest, que está à frente de um evento a ser realizado no dia 5 de agosto na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte, anunciou o cancelamento da apresentação da MC Pipokinha, diante das declarações polêmicas da artista sobre a atuação de professores. MC Danny foi confirmada como nova atração do festival.

Conforme a organização, o festival nasceu em um ambiente acadêmico, foi acolhido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e seus estudantes e ganhou projeção nacional. “Tomamos ciência de suas novas declarações com comportamento desnecessário de ataque a professores”, disse em publicação nas redes sociais.

Um show agendado para 31 de março, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, também foi cancelado no dia 10, em decorrência das falas polêmicas da artista sobre professores, conforme divulgou a casa de shows The Grand.

“A The Grand preza pelo bem-estar e faz um entretenimento do jeito que deve ser e não seria justo com vocês deixar esse show continuar. Em breve, lançaremos mais informações sobre a festa Under The Sea Edição Open Bar que acontecerá no dia 31?, disse em publicação, que também orienta sobre a possibilidade de usar o ingresso na festa Open Bar ou pedir estorno do ingresso.

Em Pouso Alegre, Minas Gerais, o Lemonade Festival também anunciou o cancelamento do show da MC Pipokinha, na segunda-feira, 13, do evento marcado para o próximo domingo, 19

“Pedimos a compreensão de todos e contamos com a presença de vocês nos próximos eventos. Estaremos sempre em busca de entregar o melhor evento, sempre baseados na ética e profissionalismo”, publicou a organização.

Estadão Conteúdo