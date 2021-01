MC Livinho diz que foi perseguido e viveu momento ‘angustiante e intenso’

PUBLICIDADE

Após pedir ajuda, sumir das redes sociais e reaparecer horas depois, MC Livinho falou nesta terça (19) que viveu um “momento angustiante e intenso”. Sem dar detalhes, ele disse, por meio de vídeos no Stories do Instagram, que foi perseguido e conseguiu se livrar, mas que não quer tocar no assunto.

O funkeiro também afirmou que o seu sumiço não foi estratégia de marketing para lançar uma nova música chamada “Cilada”, como chegou a ser especulado nas redes sociais. Segundo ele, essa canção não existe. No entanto, ele disse que um dia pode fazer uma letra com esse nome. “Mas agora não tenho nenhum prazer em ficar relembrando [ o que aconteceu]”, afirmou.

“Eu vi que criaram muitos fakes, notícias falsas, que eu tinha morrido, tinha sido assaltado, que eu tinha sido sequestrado, que era marketing pela música chamada ‘Cilada’. Nunca existiu essa música. Estou aqui para desmentir tudo isso”, disse.

“E para falar que realmente foi um momento angustiante, foi um momento intenso. Eu fui perseguido, onde eu consegui me livrar, graças a Deus. Não vou tocar nesse assunto para não gerar pauta para pessoas que se alimentam das desgraças dos outros. E não quero ser lembrado por uma situação dessa. Não me orgulho de ter passado por isso, e acho que as pessoas que já passaram sabem como é”, completou.

MC Livinho disse ainda que está pronto para retomar às suas atividades e colocar as coisas em ordem. “E, logo mais, trazer músicas novas para vocês”, prosseguiu.

Na noite de domingo (17), o funkeiro preocupou os seus fãs ao postar um pedido de ajuda. No vídeo, publicado no Instagram (e que foi posteriormente apagado) não é possível ver nada nem identificar exatamente tudo o que é dito. Só dá para escutar uma pessoa dizendo “cê [sic] é louco, mano, me ajuda”.

Horas antes, ele tinha feito Stories afirmando que estava com a impressão de estar sendo seguido por um veículo preto. “Algum carro já ficou te seguindo? Porque esse aqui parece! Fora que ‘jogou’ uma vez para cima de mim, idiota”, afirmou ele. “Não sei se me conhece, não estou entendendo nada esse carro aqui atrás. Verdade, mesmo. Já tá estranho.”

Depois do pedido de ajuda, Livinho sumiu por horas das redes sociais, levando o seu nome a um dos assuntos mais comentados no Twitter. Na madrugada de segunda (18), ele reapareceu e afirmou estar bem. “Obrigado Deus, Obrigado fãs. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Eu estou bem, foi um susto, eu estou bem”, escreveu o funkeiro em seu feed do Instagram.

Na noite de segunda (18), Byanca Gabarron, mulher do cantor, usou o próprio Instagram do músico para tranquilizar os fãs do artista. Segundo ela, ele passou por um “livramento”, mas também não revelou o que de fato aconteceu.

“Queria agradecer por todas as orações, por todo mundo que se preocupou com o Oliver. Agora está tudo bem. Ele está abalado com tudo que aconteceu”, disse.

