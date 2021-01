MC Kevin é criticado nas redes após minimizar assédio e dizer que ‘tudo é machismo’

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

MC Kevin virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após fazer uma série de vídeos no Instagram afirmando que “agora tudo é machismo” e minimizando situações de assédio. Ele foi muito criticado ao insinuar que a culpa é das mulheres pelos comentários ofensivos masculinos em fotos sensuais.

“Fica tudo de bundinha para fora nos Stories do Instagram, e é claro que vai ter homem que vai elogiar, sim, porque se vocês fazem isso é para elogiar. Agora não é porque fez um elogio, um bagulho que é machista ou ‘Ai, você é ridículo’. Aí não dá”, afirmou.

Em seguida, ele sugeriu que as mulheres postem imagens na igreja. “Então para de postar fotinho de bumbum para o alto. Começa a postar foto de igreja com Bíblia na mão, com aquelas roupas de freira, faça isso. Agora não vem falar que qualquer homem é machista”, disse.

Em tom de ironia, ele completou: “Na hora que a outra lá fica curtindo fotinho de outros caras está suave. Essas minas todas prestam, só os homens que não prestam? Na hora que [as mulheres] estão mal precisam de quem?”

Por fim, ele afirmou ainda que recebe cantadas de mulheres, e as chamou de feministas. “As meninas me chamam aqui e falam ‘gostoso, maravilhoso’, então, essas mulheres são todas feministas. Vocês estão me tarando e eu vou processar todas que ficam me chamando de gostoso, lindo, maravilhoso”, completou.

Após a repercussão, MC Kevin arquivou todas as suas fotos no Instagram -há apenas uma publicada. No Twitter, o discurso do funkeiro foi muito criticado.

As informações são da Folhapress