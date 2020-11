Manu Gavassi assina contrato com a Netflix e tira sarro sobre rumores da nova série

PUBLICIDADE

Desde que participou do Big Brother Brasil 20, Manu Gavassi, 27, não parou mais. Após lançar músicas e comandar a premiação do MTV MIAW deste ano, a artista anunciou que é a mais nova contratada da Netflix. A novidade foi divulgada através das redes sociais nesta terça-feira (3).

Em um fundo vermelho, Gavassi comentou sobre as especulações da série que irá protagonizar se chamar “Condom Ladies” (em português uma combinação das palavras “camisinha e “mulheres”) e brincou ao dizer que os rumores arruinaram seus planos de ter um vídeo de contratação mais divertido que o de Bruno Gagliasso –que teve sua parceria com a plataforma confirmada no final do ano passado.

“O que me irrita de verdade do nome fictício dessa série que não vou fazer é que é uma camisinha para várias mulheres”, disse Gavassi no vídeo. “Fui obrigada a ler que é uma série teen, me respeitem eu tenho quase 30 anos de idade”, afirmou logo em seguida.

Nos comentários da publicação, a atriz e também nova contratada da Netflix, Maisa, 18, deu boas-vindas a colega. “Bem vinda ao time Manuzinha”, escreveu a artista. Outro famoso que comentou a novidade foi o ator João Cortês, 25, que elogiou Gavassi. “E é assim que se faz”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Procurada pelo F5, a assessoria da Netflix afirmou que ainda não há informações sobre o verdadeiro título que Manu Gavassi irá estrear, e também não confirmou a participação de Bruna Marquezine, 25, no projeto.

De acordo com publicações da colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia, o título brasileiro tem o roteiro de Natália Klein. Por esse motivo também que Manu Gavassi teria recusado participar da novela da Globo “Salve-se quem Puder”, que ganhou novos personagens e passou por reformulações com a pandemia do novo coronavírus.

Após apresentarem juntas o MTV MIAW 2020, as amigas Manu Gavassi e Bruna Marquezine comentaram que novos projetos estão por vir, deixando um clima de suspense e mistério no ar. Os fãs torcem para que às duas atuem juntas em uma produção da Netflix. “Cadê a Bruna contratada também?”, questionou uma internauta no Twitter.

As informações são da FolhaPress