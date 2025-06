Mãe de Marília Mendonça rebate pedido de guarda do neto

ADRIELLY SOUZA



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A disputa judicial envolvendo a guarda do filho de Marília Mendonça ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (24), quando Dona Ruth, mãe da cantora, decidiu se manifestar nas redes sociais.

Ela falou sobre sua relação com o neto e respondeu ao pedido de guarda unilateral feito pelo pai da criança, Murilo Huff.

A avó afirmou que está com o neto desde o nascimento e que sempre zelou pela saúde, educação e bem-estar dele. “Desde o dia em que ele nasceu até hoje, nunca lhe faltou amor, cuidado e atenção. Já enfrentamos dificuldades juntos, inclusive fui eu quem percebeu os primeiros sinais de que algo não estava bem com a saúde dele, quando foi diagnosticado com diabetes”, escreveu.

Dona Ruth também falou sobre as obrigações financeiras com a criança e deixou claro que o menino nunca recebeu pensão alimentícia do pai. “Jamais ataquei a integridade dele. Pelo contrário, sempre defendi que a criança o respeitasse e tivesse carinho. Mas é preciso dizer: ele nunca contribuiu financeiramente com a criação. Todo o patrimônio deixado pela minha filha está sendo gerido com responsabilidade e é submetido à prestação de contas no processo de inventário”, explicou.

Ela ainda destacou os valores com os quais diz estar educando o neto. “Ensino ele a ser um homem honesto, a respeitar o próximo, a valorizar princípios e a não se deixar corromper. Tudo que vá contra isso, seja de quem for, vou combater. A verdade ainda será revelada. Tenho fé de que a justiça será feita”, afirmou.

“Em respeito ao meu neto, e por orientação legal, não vou expor tudo agora. Mas diante de uma atitude tão desumana contra uma mulher, mãe e avó, não posso me calar”, concluiu.

O pedido de guarda unilateral feito por Murilo Huff veio à tona e gerou repercussão nas redes sociais. Ele se pronunciou brevemente sobre o assunto, dizendo que não busca afastar o menino da família materna e que está agindo com base em fatos que, segundo ele, não pode tornar públicos por conta do segredo de justiça. “A prioridade agora é o bem-estar do meu filho”, afirmou em postagem recente.