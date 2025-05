Madonna tem série confirmada na Netflix sobre sua trajetória artística

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)



Madonna está pronta para contar sua própria história na Netflix. A cantora, ícone pop há mais de quatro décadas, vai dirigir e produzir uma minissérie biográfica ao lado de Shawn Levy, conhecido pelo sucesso “Stranger Things”. As informações foram reveladas pelo site Deadline nesta segunda-feira (12).

A série ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento e poucos detalhes foram divulgados. Não há previsão oficial de estreia e o elenco também não foi confirmado, mas rumores apontam a atriz Julia Garner, protagonista de “Inventando Anna”, como favorita para viver a cantora.

O site ainda destaca que o novo projeto da Netflix é independente do filme sobre Madonna que já está em produção pela Universal Studios, reforçando a vontade da artista de ter mais controle sobre a forma como sua história será contada.

A colaboração com Shawn Levy marca um encontro entre dois nomes de peso do entretenimento. Além de “Stranger Things”, o diretor é responsável por produções como “Uma Noite no Museu” e o aguardado “Deadpool e Wolverine”, o que aumenta a expectativa em torno da abordagem que será dada à série.

Ainda não foi informado qual recorte da vida de Madonna será privilegiado na trama: se o foco será nos anos iniciais de sua carreira, seu auge nos anos 1980 e 1990 ou a fase mais recente, em que se consolidou também como empresária e ativista.

Com uma trajetória marcada pela constante reinvenção, Madonna moldou não apenas o cenário musical, mas também a moda e o comportamento ao longo de gerações. A artista possui uma visão provocadora e acumula recordes históricos no pop.

O anúncio da série reforça o momento de renovação da cantora nas plataformas digitais e nos projetos audiovisuais. Em 2023, ela já havia chamado atenção ao lançar sua primeira turnê comemorativa, a “Celebration Tour”, revisitando sucessos de toda a carreira.

A expectativa é de que Madonna tenha participação ativa em todas as etapas da produção, garantindo que a obra seja fiel à sua visão artística e pessoal.