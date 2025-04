Madonna faz as pazes com Elton John e diz que pode lançar uma música com ele

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Madonna postou uma foto abraçando Elton John em seu Instagram, nessa segunda-feira, e anunciou que o desentendimento de décadas entre os dois acabou. “Finalmente fizemos as pazes”, escreveu ela, que foi assistir ao vivo a apresentação do cantor no programa Saturday Night Live.

“Me lembro de quando eu estava no ensino médio. Saí de casa uma noite para ver Elton se apresentar em Detroit. Foi uma apresentação inesquecível que me ajudou a entender o poder transformador da música”, escreveu Madonna em sua postagem.

“Sempre me senti uma estranha enquanto crescia e vê-lo no palco me ajudou a entender que não havia problema em ser diferente, se destacar, pegar a estrada menos percorrida. Na verdade, era essencial.”

A rainha do pop lastimou a disputa dos dois nos últimos anos, e que decidiu ir ao Saturday Night Live para confrontar Elton John nos bastidores. “Ao longo das décadas, me doeu saber que alguém que eu admirava tanto compartilhava sua antipatia por mim publicamente como artista. Eu não entendia.”

“Quando o conheci, a primeira coisa que ele me disse foi: ‘me perdoa’. E o muro entre nós caiu”, escreveu ela. Depois, John teria dito que escreveu uma música para ela e que queria que os dois colaborassem.