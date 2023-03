Luiza Tomé diz que sofreu assédio sexual por parte de ex-diretor a afastou da Globo

Ela disse que o ex-diretor tinha 40 anos e ela estava com pouco mais de 20 anos, na época

A atriz Luiza Tomé, de 61 anos, afirmou que foi cortada de trabalhos após resistir a assédio sexual por parte de um ex-diretor da Globo. Ela, no entanto, não revelou o nome do homem. A afirmação foi dada durante participação no podcast Inteligência Limitada.

“Todo dia ele passava por mim e me dava o telefone dele. Às vezes eu estava tristinha porque [tinha] brigado com o meu namorado [na época], aí ele passava e dizia: ‘está tristinha?’ Aí eu dizia: ‘estou, briguei [com meu namorado] e tal’… Aí eu pegava aquele cartão, botava na bolsa de cena e nunca liguei”, afirmou a atriz.

Ela disse que o ex-diretor tinha 40 anos e ela estava com pouco mais de 20 anos, na época. Seu retorno ao canal só se deu após a saída do homem da emissora e também porque a atriz tinha dificuldade em acompanhar as câmeras no início da carreira.

“Voltei só depois de três anos, em Tieta (1989), porque eu precisei aprender [a acompanhar as câmeras] e porque sofri assédio de um diretor, e ele me cortou de outros trabalhos”, contou a atriz, na entrevista.

