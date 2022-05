Luísa Sonza afirma que não quer mais dar ‘chance para os feios’

Solteira desde o término com o cantor Vitão, 22, em agosto de 2021, Luísa Sonza disse que está conseguindo curtir plenamente a vida pela primeira vez

A cantora Luísa Sonza, 23, parece ter uma nova preferência quando o assunto é homens. Pelas redes sociais, confidenciou que só tem se dado mal com rapazes de pouca beleza e que agora vai elevar o nível das buscas.

“Não vou dar mais chance para feio, agora só gente no mínimo mediana porque bonitos eu acho que tem disponíveis uns três no Brasil”, postou. “E os feios que se acham bonitos a gente finge que é bonito, pois estão em falta”, emendou.

Solteira desde o término com o cantor Vitão, 22, em agosto de 2021, Luísa Sonza disse que está conseguindo curtir plenamente a vida pela primeira vez. Ela também já foi casada com Whindersson Nunes, 27.

No fim do ano passado, ela usou seu perfil do Twitter para deixar uma reflexão sobre seu processo de autoconhecimento no período. “Às vezes a gente se prende às coisas/pessoas achando que precisamos delas e na real a gente precisa mesmo é só da gente. Mas não dou três meses para estar namorando de novo”, escreveu a cantora.

Mais recentemente, em abril deste ano, a artista revelou que, apesar de demonstrar ser desapegada, não leva suas relações bem assim. “Sou uma farsa, sou piranha de internet. O famoso fogo de palha”, começou.

“É um ‘oi’ meio fofo que a pessoa dá, já imagino três filhos, um Golden Retriever e uma casa no Alphaville. Sou uma vergonha para todos vocês”, completou.