Ludmilla e Brunna Gonçalves exibem rostinho de Zuri pela primeira vez

Ludmilla e Brunna Gonçalves finalmente acabaram com a curiosidade do público. Nessa quarta-feira, 4, o casal mostrou pela primeira vez o rostinho da filha, Zuri, que nasceu no dia 14 de maio.

A revelação foi feita em um vídeo publicado no Instagram, ao som de Paraíso, nova música de Ludmilla. Na gravação, a cantora aparece de costas e se vira para abraçar a esposa e a filha.

“Esse é o nosso paraíso”, escreveu a dupla na legenda da publicação.

Os fãs, é claro, ficaram eufóricos com a surpresa. Nos comentários, além do público, famosos também marcaram presença. “Tia Preta ama”, comentou Preta Gil. “Que princesa mais linda vida”, declarou Lauana Prado. “Família linda”, elogiou Mari Fernandez.

Zuri nasceu em Miami, nos Estados Unidos, por escolha das mães. O casal retornou para o Brasil com a bebê após 15 dias.

Estadão Conteúdo