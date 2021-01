Lucas Lucco e Lorena Carvalho explicam mudança de nome do filho que esperam

PUBLICIDADE

Lucas Lucco, 29, e a mulher dele, Lorena Carvalho, explicaram por que decidiram mudar o nome do bebê que estão esperando. Inicialmente, eles haviam anunciado que a criança se chamaria Lucas, como o pai, mas mudaram de ideia para evitar confusões.

“A gente já definiu o nome do bebê”, contou Lorena nas redes sociais. “O nome foi uma saga para a gente. Tinha vários nomes que eu gostava e que Lucas também gostava. No último mês, a gente tinha definido que ele se chamaria Lucas, mesmo nome do papai.”

“Mas começou a ficar um pouco confuso, porque meu irmão também se chama Lucas”, prosseguiu ela. “Com todo mundo que a gente ia falar sobre o bebê ou assuntos relacionados ao bebê, a gente tinha que especificar. O ‘Lucas bebê’ ou o ‘Lucas filho’. Mesma coisa quando falava do meu marido ou irmão.”

Assim, o casal acabou optando por fazer uma pequena mudança: agora o menino vai se chamar Luca. “Nessa semana, o Lucas, meu marido, pensou em um nome, me falou e eu falei: ‘É isso. Está escolhido. A gente fica mais confortável assim’. E o nome do nosso bebê será Luca”, revelou. “A gente gosta muito do nome Lucas e queria uma variação. Nos encontramos no Luca.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lucco e Carvalho anunciaram a gestação em meados do passado mês de setembro. “Vou ser pai! Sim, caros amigos, eu já estou vivendo um sonho. Já vai fazer algum tempo que eu estou na ansiedade para contar essa novidade para vocês. Eu estou completamente obstinado a ser o melhor pai desse mundo. Peço que vibrem por saúde, amor e paz”, escreveu o cantor no Instagram com a imagem do teste ao contar que o filho estava a caminho.

Também no mês de setembro, Lucco divulgou fotos do seu casamento no civil com Carvalho, que foi realizado no dia 27 de agosto, na casa em que eles moram em Uberlândia (MG). Ela havia sido surpreendida em 23 de agosto de 2019 com o pedido de casamento feito pelo cantor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress