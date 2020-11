Despedida de Tom Veiga, o Louro José, será no RJ e enterro em SP

PUBLICIDADE

O corpo de Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José, será velado na terça-feira (3), no Rio de Janeiro. Ainda não há confirmação sobre o horário da cerimônia de despedida. De acordo com informações apuradas até o momento, o ator será sepultado em São Paulo, na quarta-feira (4).

Dois, dos quatro filhos dele, estavam nos Estados Unidos e estão voltando para o Brasil para prestar as últimas homenagens ao pai. O artista, de 47 anos, foi encontrado morto na casa dele, na capital fluminense, na tarde de domingo (1º).

Segundo o Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, na TV Globo, a causa da morte foi um AVC (acidente vascular cerebral) provocado por um aneurisma. O laudo preliminar é do IML (Instituto Médico Legal).

Ana Maria, que também era amiga pessoal de Tom Veiga, não segurou a emoção, hoje, e comandou o programa em lágrimas. “O natural da vida é que os pais vão antes que os filhos”, disse.

Segundo amigos próximos, o intérprete do personagem Louro José sofria de depressão e morreu justamente em uma data mais do que especial para ele, o aniversário de 15 anos da filha Alissa Veiga.

A despedida emocionada de Ana Maria Braga

Muito emocionada, Ana Maria Braga, 71, homenageou na manhã desta segunda (2), no Mais Você, o seu amigo e parceiro de programa Tom Veiga, o intérprete de Louro José, encontrado morto no domingo (1º). Com a voz embargada e chorando em alguns momentos, a apresentadora disse que, apesar de toda a dificuldade de estar ao vivo, ela não poderia deixar de estar presente na atração.

Ela afirmou que não estava perdendo só o Tom Veiga, um grande amigo com quem nunca discutiu, mas também um filho, o boneco Louro José.

“Fiquei pensando como eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia para vocês, porque dói muito. Assim como uma mãe perde um filho, um companheiro, o filho da gente é um companheiro, está junto, você viu nascer […] Eu não podia deixar de estar aqui e deixar todos que amam o Louro sem essa última homenagem”, afirmou. O Mais Você começou com um clipe de vários momentos de Louro José no programa.

“Ele estaria aqui nessa bancada agora, e pedi que mesmo ele não estando, que estivesse posta aqui, porque ele sempre vai estar no nosso coração”, completou. “A gente era confidente um do outro”, completou.

Famosos lamentam a morte de Tom Veiga, o Louro José

Os famosos repercutiram nas redes sociais a morte do ator e apresentador Tom Veiga, parceiro de Ana Maria Braga no programa Mais Você. Veja quem prestou homenagem ao intérprete do Louro José. Tom faleceu aos 47 anos, em casa, no Rio de Janeiro no domingo, 1º/11.

