Lisa Barcelos se pronuncia: “Nunca tive intenção de nada”

A influencer digital Lisa Barcelos, com quem Nego do Borel se envolveu recentemente enquanto estava com sua ex-noiva Duda Reis, se pronunciou na tarde desta sexta-feira (15) em uma série de stories na sua conta oficial do Instagram.

A blogueira inicia o primeiro story pedindo que primeiramente ouçam o que ela tem a dizer, antes das criticas. “Peço que antes que venham me xingando como muita gente está fazendo, a mim e a minha família toda, assistam aos stories e depois ataquem se quiserem, mas me ouçam“, começa.

No decorrer da história, Lisa explica que nunca teve intenção de ter algum envolvimento com o cantor, que tudo aconteceu por acaso e começou com uma simples oferta de um serviço em um restaurante de um amigo do artista.

Lisa conta que conheceu Reis em um evento na casa do funkeiro e afirma que não eram amigas de longa data. “Então chegando lá, ‘mó galerão’, e eu vi a Duda, e eu fiquei meio surpresa, mas enfim. Eu fiquei super nervosa quando vi ela, mas foi o dia q eu conheci ela, eu nunca tinha tido nenhum contato com ela antes, pra deixar bem claro“, explicou.

Nos stories finais, Lisa pede desculpas à Duda e diz estar aliviada que as devidas providências já estavam sendo tomadas em relação ao ex da atriz. ” Queria primeiramente pedir desculpa a Duda, por tudo que ela esta passando, nenhuma mulher merece passar por isso, eu não tinha ideia de nem 1% do que ela passava, então é muito triste toda a situação, eu tô vendo que ela tá sofrendo, mas graças a deus que ela se livrou“, lamentou.

Ela finaliza pedindo perdão aos familiares e que parem de atacar a empresa na qual é embaixadora, Fontanelle Cosméticos, e que vai levar tudo como aprendizado.

Em momento algum a influencer dá detalhes de quando e porque gravou o áudio vazado sobre o cantor.