Lily Allen afirma ter feito vários abortos na juventude

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A cantora Lily Allen, 40, apresenta um dos podcasts mais badalados de Londres ao lado da amiga Miquita Oliver. No último episódio de Miss Me?, exibido nesta segunda-feira (30), ela afirmou ter feito vários abortos na juventude, pois engravidava com frequência.

Lily ainda reconheceu não se lembrar de quantas vezes interrompeu uma gestação. A situação mudou aos 23 anos, quando passou a usar um dispositivo intrauterino (DIU) como método contraceptivo reversível e de longa duração, inserido no útero para prevenir a gravidez. “Tenho um DIU agora e acho que estou no terceiro, talvez no quarto. Só lembro que, antes disso, era um completo desastre. Eu simplesmente… É, engravidava o tempo todo”, explicou.



Miquita Oliver disse que não sabia que Lily já havia feito abortos. Nesse momento, Lily começou a cantar brincando, no ritmo de “My Way”, de Frank Sinatra: “Abortos, fiz alguns, mas na real, nem lembro quantos foram”, comentou a cantora. “Lembro de uma vez em que engravidei e o cara pagou meu aborto, e eu achei aquilo super-romântico. Vou te contar o quão romântico foi: acho que ele nem me mandou mensagem depois!”, acrescentou a mãe de Ethel (13 anos) e Marnie (11 anos), frutos do seu casamento com empresárior Sam Cooper.

A apresentadora então revelou que também já fez “uns cinco” abortos e concordou que o DIU “realmente mudou” sua vida. “O padrão era: infelizmente engravidar, não querer ter o bebê, fazer um aborto, e aí, enquanto eu estava sedada no aborto, colocavam um DIU”, explicou, acrescentando que “não lembra muito bem” por que acabava retirando o DIU depois de um tempo. “Eu me sentia muito envergonhada até de dizer que fiz mais de um aborto. Por que diabos eu deveria ter vergonha? Já fiz alguns”, concluiu.

A maneira como as duas abordaram a conversa dividiu opiniões nos comentários da publicação feita pelo BuzzFeed ao noticiar o assunto. “Não acho que isso deva ser algo para se orgulhar, mas também não deveria ser algo para se envergonhar”, disse uma internauta. “Sou a favor, mas o aborto como método contraceptivo é uma merda. Use anticoncepcional!”, resumiu outra. “Um aborto não é algo para se orgulhar, e também não serve como controle de natalidade”, criticou uma terceira. “Quem faz aborto é uma questão de escolha. Não quer filhos e pronto”, comentou uma quarta.