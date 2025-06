Liam Payne terá sua última aparição na TV em reality da Netflix previsto para julho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O reality “Building the Band”, que conta com a última participação de Liam Payne na televisão, teve um novo trailer divulgado pela Netflix. O programa chegará ao streaming no próximo dia 9 de julho.

A série foi finalizada antes da morte do ex-One Direction, que aconteceu em outubro de 2024, em Buenos Aires. Em função da morte do músico, a plataforma adiou o lançamento da atração e afirma ter mantido a participação de Payne na produção sob aval de seus familiares.

“Bulding the Band” foi filmada em Manchester e as gravações incluíram três episódios realizados ao vivo, que em agosto de 2024 permitiram a interação entre Payne e diversos fãs.

Descrito pela Netflix como um talent show que também realiza experimentos sociais, o reality propõe que jovens cantores tentem formar uma nova boy band sem que antes possam se ver ou conhecer uns aos outros.