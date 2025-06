Lexa é a nova madrinha de bateria da Dragões da Real: ‘Tenho certeza que nossa história será linda’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A cantora Lexa, 30, é a nova madrinha de bateria da Dragões da Real para o Carnaval de 2026. Ela será apresentada oficialmente no próximo dia 7 de junho, durante o lançamento do enredo da agremiação, na Fábrica do Samba.



“Já conheci a Caverna, que é como eles chamam a quadra, conheci a galera da escola, a diretoria, as meninas da bateria também. Mas ainda não conheço todo mundo. Vou conhecer agora nesse grande dia, 7 de junho, durante o evento do enredo”, diz a artista.



A escola também se rendeu a ela. “Lexa, aqui na nossa quadra, no nosso barracão, no nosso desfile, você encontrará um porto seguro.”



Lexa sempre teve o samba como parte de sua vida. Seu primeiro desfile foi antes dos 10 anos na ala das crianças. Depois, foi musa, rainha no grupo de ouro e rainha da bateria da Unidos da Tijuca por cinco anos.



Essa será a estreia dela no Carnaval paulistano. “Fui acolhida e muito amada. Eu tenho certeza que nossa história será linda”, reforça a artista.