Lea Maria acusa marido, Juliano Gaspar, de violência doméstica

A Comediante alemã mora no Brasil e é casada com o também humorista Juliano Gaspar. Segundo advogado, Lea deu entrada no pedido de divórcio.

Lea Maria é uma humorista alemã que vive no Brasil. Em suas redes sociais, ela relatou ontem (8) que foi vítima de violência doméstica. “Eu sou mais uma vítima de violência doméstica. Física e psicológica”, foi a legenda da sua publicação no Instagram. Cristiano Medina, advogado da humorista, diz que o companheiro de Lea Maria, o humorista Juliano Gaspar, é o agressor. O g1 tenta contato com Gaspar. No vídeo, ela aparece com o braço imobilizado, diz que está recebendo apoio da família e orientações médicas. Ela não detalha as agressões que sofreu. O caso foi registrado no dia 3 de fevereiro na 1º DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), no Cambuci, em São Paulo. Ainda de acordo com o advogado, a humorista não se manifestará sobre os detalhes das agressões físicas e psicológicas por orientação médica. Lea Maria já deu entrada no pedido de divórcio, segundo a defesa. No vídeo publicado em suas redes sociais, Lea se dirige aos seguidores e aos fãs agradecendo pelas mensagens de preocupação. “Queria tranquilizar vocês porque estou acompanhada pela minha família, amigos e profissionais da área da saúde e jurídica.” CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Como denunciar violência doméstica A violência doméstica pode ser denunciada por meio da Central de Atendimento à Mulher, no telefone 180, válido em todo o território nacional. Além da central, também é possível denunciar por meio do aplicativo Direitos Humanos Brasil, bem como na página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). A vítima de violência doméstica também pode ser atendida pelo Telegram. Para acessa, baixe o aplicativo e busque pelo canal “DireitosHumanosBrasil”, na sequência, mande uma mensagem para receber atendimento. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE