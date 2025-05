Kris Jenner aparece com novo visual e confunde fãs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Kris Jenner virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (21) ao publicar uma série de fotos em que aparece com o rosto visivelmente mais jovem.

A empresária e influenciadora, que completa 70 anos em novembro, surgiu com traços mais suaves, pele lisa e um visual que muitos fãs descreveram como “idêntico ao de Kim Kardashian”, sua filha.

As imagens publicadas no Instagram mostram Kris usando um vestido preto e maquiagem. O que mais chamou atenção, porém, foi a transformação em seu rosto, o que levou muitos seguidores a questionarem se ela teria passado por algum procedimento estético recente ou se estava usando filtros digitais.

Nos comentários da publicação, a semelhança com a filha Kim, de 43 anos, virou assunto. “Achei que era a Kim na primeira foto, fui até olhar o @”, escreveu @mariavieira. Outro internauta, @jorgelopes, comentou: “Tá parecendo uma versão rejuvenescida da própria filha”. Já @aninha_make disparou: “Ela pode tudo, mas essa edição pesou! Tá irreconhecível”.

A matriarca do clã Kardashian-Jenner não comentou publicamente sobre mudanças no visual, mas esta não é a primeira vez que ela causa burburinho com sua aparência. Conhecida por sua vaidade e por sempre acompanhar tendências estéticas ao lado das filhas, Kris também já foi vista em clínicas de beleza nos Estados Unidos ao longo dos anos.

Apesar das polêmicas, muitos seguidores também elogiaram Kris pela aparência. “Incrível como ela continua linda e poderosa”, escreveu um @ramoni35. Outros destacaram o quanto ela influencia gerações, não apenas como empresária, mas também como símbolo de juventude.