Kondzilla e Manoel Soares serão os novos nomes do Papo de Segunda, no GNT

São Paulo – SP

O jornalista, escritor e ativista Manoel Soares e o produtor musical Kondzilla serão os novos apresentadores do Papo de Segunda, no canal GNT. Eles vão comandar a atração ao lado do ator João Vicente de Castro e do ensaísta Francisco Bosco.

Soares e Kondzilla vão substituir Fábio Porchat e Emicida, que anunciaram a saída do programa no final do ano passado.

A estreia da nova formação ocorrerá no dia 13 de março.

Manoel Soares seguirá também como apresentador do Encontro com Patrícia Poeta, nas manhãs da Globo.

Partiu de Porchat e de Emicida a decisão de deixar o expediente às segundas no GNT. O humorista disse acreditar que já não tem mais nada a acrescentar ao Papo. Já Emicida afirmou que pretende redirecionar esse tempo para a própria música.