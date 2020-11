Khloé Kardashian vende mansão por quase R$ 90 milhões em Calabasas

PUBLICIDADE

A empresária e estrela de reality show Khloé Kardashian, 36, vendeu sua mansão em Calabasas, região de Los Angeles, na Califórnia, pela bagatela de US$ 15,5 milhões (quase R$ 90 mi). O valor é mais que o dobro do que ela havia pago quando comprou a propriedade, em 2014.

A revista People afirma que o imóvel foi colocado à venda em maio deste ano, e chegou a ser avaliado em US$ 18,95 milhões (cerca de R$ 109 mi). Mesmo com o pequeno “desconto” no acordo final, a mansão agora detém o recorde de preço mais alto por metro quadrado entre as casas já vendida em Calabasas.

O corretor Tomer Fridman afirmou em maio que a casa tem uma história entre famosos de Hollywood, tendo sido comprada inicialmente por uma “super celebridade” como parte de um acordo de divórcio. Posteriormente, ela foi vendida a um jovem astro do pop e depois para “seus clientes favoritos”.

Apesar de, na época, ele não ter confirmado o nome do atual proprietário, jornais e revistas americanos concluíram pelas imagens que se tratava da mansão de Khloé, que em 2016 foi destaque na revista Architectural Digest junto com a casa da irmã Kourtney Kardashian, que mora na mesma rua.

Segundo o anúncio, a casa tem vistas deslumbrantes e total privacidade. O imóvel ainda passou por uma grande reforma no ano passado, quando Khloé acabou deixando o local por um tempo, logo após sua separação do jogador de basquete Tristan Thompson, com quem tem uma filha, a pequena True, 2.

Durante a pandemia, o casal acabou se reaproximando por causa da filha e agora há especulações de que eles teriam reatado. “Tristan e eu precisávamos desse tempo para nos curar e eu precisava de tempo para passar por minhas emoções. Mas agora ele é literalmente um dos meus melhores amigos”, disse ela em entrevista, em julho.

A mansão vendida por Khloé já tinha sido a casa de Justin Bieber e da ex-mulher de Eddie Murphy, Nicole Murphy. Segundo o jornal Daily Mail, o novo proprietário é o guru Dhar Mann, que postou em suas redes sociais, no início da semana, uma foto com a mulher e a filha na nova casa.

