Kevinho compra mansão com sala de cinema, lareira e piscina de borda infinita

PUBLICIDADE

Kevinho, 22, compartilhou com os fãs a alegria de ter realizado o sonho da casa própria. O cantor, que morava em um apartamento na zona leste de São Paulo, acaba de se mudar com a família para uma mansão em Alphaville, bairro nobre que fica entre Barueri e Santana do Parnaíba (SP).

O dono do bordão “cê acredita?” filmou a mãe, Sueli Azevedo, emocionada. “[É uma] conquista”, disse ela, chorando.

Kevinho fez um tour pela propriedade, que tem três andares. No térreo, mostrou o escritório, a sala e o lavado. “Parece um barco”, brincou sobre a pia.

Ele ainda disse que a casa tem uma sala de cinema e duas salas de estar, uma das quais conta com lareira. Também afirmou que pretende fazer um estúdio de música no último andar.

Sobre os quadros, Kevinho afirmou que vai trocar todos eles por fotos dele próprio. “Minha casa só vai ter que ter eu”, afirmou. “Tá louco, trabalhei a vida toda para conquistar isso, graças a Deus e a vocês, tem que ter.”

Na cozinha, o tamanho da geladeira o deixou confuso. “Demorei um tempo para descobrir que é uma geladeira, para mim era um armário”, contou. “Olha o tamanho!”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sala gourmet, que tem churrasqueira, ele revelou que o que mais lhe chamou a atenção foi o ar condicionado de teto. “Acho chique, sempre quis ter”, afirmou.

Na área externa, a piscina de borda infinita tem vista para a natureza. “Vou compor 30 músicas por dia olhando essa vista”, comemorou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kevinho também mostrou nas redes sociais a primeira casa em que morou, em Campinas (interior de São Paulo). “Meu pai era caminhoneiro e minha mãe cabeleireira, a gente era muito feliz nessa casa”, disse. “Passávamos por algumas dificuldades, de vontade de ter as coisas e não podíamos. Meu pai trabalhava muito, fazia muita hora extra, viajava dias e dias para dar o melhor para a gente.”

As informações são da FolhaPress