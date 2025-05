Kevin Spacey dirige seu primeiro grande filme em 20 anos, afirma Variety

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O artista Kevin Spacey dirigiu o seu primeiro longa-metragem em mais de 20 anos. Segundo a Variety, o ator esteve à frente de um suspense de ação sobrenatural, estrelado por ele e Dolph Lundgren, de “Rocky IV”, Tyrese Gibson, conhecido pela franquia “Velozes & Furiosos” e a atriz Brianna Hildebrand.

Spacey recebeu uma série de acusações por assédio sexual nos últimos anos. Ele foi inocentado em nove desses casos e hoje participa de um um novo processo por agressão sexual. De acordo com a revista, o filme tem o nome provisório de “Holiguards” e seria o primeiro de uma franquia conhecida como “Statiguards vs. Holiguards”.

O longa se passa em um futuro próximo dividido por misteriosas forças sobrenaturais, em que duas facções de guerreiros anciões batalham pelo controle da humanidade. Em meio ao conflito, uma jovem mulher descobre que ela é filha de dois líderes rivais e poderia acabar com a disputa.

A Variety afirma que um trailer do filme teria sido apresentado para possíveis produtores durante o último Festival de Cannes. Além de “Holiguards”, o filme “The Awakening” também esteve no evento, no Mercado do Filme, à procura de financiamento, e marca o primeiro grande papel de Spacey desde as primeiras acusações contra o artista.

O astro esteve em Cannes, além disso, para participar de um evento que não teve qualquer relação com a organização do festival: ele foi homenageado por sua carreira em um jantar de gala organizado pela ONG Better World Fund.