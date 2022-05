Kelly Osbourne anuncia gravidez do primeiro filho

Filha do roqueiro Ozzy Osbourne está grávida do músico Sid Wilson

A família do roqueiro Ozzy Osbourne está crescendo. A atriz e apresentadora Kelly Osbourne, 37, filha do músico, anunciou na última quinta-feira (12) no Instagram que está grávida do primeiro filho do namorado, o músico Sid Wilson, da banda Slipknot.

“Eu sei que tenho estado muito quieta nos últimos meses, então pensei em compartilhar com todos vocês o porquê. Estou feliz por anunciar que vou ser mãe. Dizer que estou feliz não chega. Estou em êxtase”, escreveu ela na legenda de fotos segurando o ultrassom.

Ela não é o único membro da família que vai ter filho este ano. Em março, o irmão Jack disse a seus seguidores no Instagram que ele e a noiva Aree Gearhart estão esperando seu primeiro filho juntos. Ele tem três filhos com a ex-esposa.

No ano passado, ela compartilhou um vídeo nos stories do Instagram admitindo aos seus 2, 3 milhões de seguidores que teve uma recaída no vício em drogas após quatro anos de sobriedade. Emocionada, ela lamentou o ocorrido e prometeu se recuperar.

Kelly deu várias entrevistas ao longo dos últimos anos falando sobre a sua luta contra os vícios em álcool e drogas. Ela ficou sóbria em 2017 e anteriormente admitiu que nunca pensou que estaria viva aos 35 anos depois de desmaiar todas as noites por causa das drogas e festas no auge da luta contra o vício.