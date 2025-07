Katy Perry e Orlando Bloom se pronunciam oficialmente sobre separação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)



Enfim, o casal Katy Perry, 40, e Orlando Bloom, 48, se pronunciou oficialmente a respeito da separação.



Em recado conjunto por meio de seus representantes, afirmam que para sempre serão uma família, sobretudo devido à filha que têm juntos, Daisy, 4.



“Orlando e Katy vêm mudando o relacionamento nos últimos meses para se concentrar na coparentalidade. Eles continuarão a ser vistos juntos como uma família, já que sua prioridade compartilhada é e sempre será criar a filha com amor, estabilidade e respeito mútuo”, disseram, em declaração à Us Weekly.



A artista ficou emotiva durante um show de encerramento de sua turnê na Austrália, na última segunda-feira (30). Foi a primeira apresentação dela após a imprensa internacional afirmar que ela estava separada.



Ambos se conheceram no Globo de Ouro de 2016. Eles tiveram um hiato no relacionamento em 2017, mas reataram e ficaram noivos em 2019.



O casamento, porém, precisou ser adiado por conta da pandemia de Covid-19. Em 2020, nasceu a única filha do casal, Daisy.