Karla Sofía Gascón viverá psiquiatra que ‘representa Deus e o diabo’ em suspense psicológico

Karla Sofía Gascón, indicada ao Oscar por sua atuação em Emilia Pérez, anunciou seu próximo trabalho no cinema. Ela será a protagonista de The Life Lift (A Elevação da Vida, em tradução livre), suspense psicológico dirigido pela italiana Stefania Rossella Grassi, que estreia no comando de um longa-metragem. A produção foi revelada pela revista Variety.

Na trama, Gascón interpretará uma psiquiatra que “encarna tanto Deus quanto o diabo”, segundo a sinopse. A história acompanha Gabriel, personagem de Vincent Gallo, que vive isolado em um apartamento em Nova York e começa a receber bilhetes misteriosos no elevador do prédio. As mensagens ordenam que ele cometa assassinatos brutais contra três vizinhos, que, por sua vez, também planejam matar parentes próximos.

A atriz compartilhou a novidade com jornalistas durante sua passagem pela Itália, onde foi homenageada no Lovers Film Festival, o festival de cinema LGBT+ mais antigo da Europa. A produção está em fase avançada de desenvolvimento e deve começar a ser filmada entre o fim de 2025 e fevereiro de 2026.

Com orçamento estimado em US$ 3 milhões, o longa é uma parceria da diretora com o roteirista Tommaso Scutari, seu colaborador frequente. A produção é da Dizy Production, que também assinou outros projetos da cineasta. Segundo a diretora, o filme será “perturbador, vívido e hipnótico”.

Estadão Conteúdo