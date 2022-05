Karina Bacchi e Amaury Nunes se separam após quatro anos de casamento

Nesta sexta-feira, 20, Karina Bacchi publicou um vídeo no Instagram em que profere o Salmo 109 da Bíblia

Chegou ao fim o casamento da modelo e apresentadora Karina Bacchi e do ex-jogador Amaury Nunes. Eles estavam casados desde 2018. A informação foi confirmada por uma representante da artista ao jornal Extra.

A última foto em que Amaury aparece no Instagram de Karina é de 9 de abril deste ano, quando estavam no Museu de Arqueologia Bíblica.

Na rede social, o ex-atleta fez uma publicação na quarta-feira, 18. “Você só precisa acreditar em duas ‘coisas’: Deus e você. Mesmo que ninguém acredite em você. Ninguém nunca atingiu seus objetivos sem acreditar em si mesmo. Trace seus objetivos e sonhos, se afaste das distrações, peça a Deus direção, e execute”, escreveu, sem dar detalhes sobre os motivos da publicação.

Nesta sexta-feira, 20, Karina Bacchi publicou um vídeo no Instagram em que profere o Salmo 109 da Bíblia. “Enquanto uns caluniam, o Senhor permanece abençoando a fidelidade de seus filhos”, acrescentou.

Recentemente, Karina participou de uma live com um pastor nas redes sociais e falou sobre a conexão dela com Deus e a respeito de casamento. “Mas quando acontece da esposa, sei lá, estar vivendo dessa forma, tentando através da oração e ela não vê mudança não vê transformação no casamento dela, até que ponto ela deve batalhar por esse casamento?”, questionou.

Karina e Amaury são pais de Enrico, de quatro anos de idade, fruto de um procedimento de fertilização in vitro. Até então, o casal havia feito inúmeras tentativas para engravidar e compartilhava a trajetória com os seguidores nas redes sociais e no canal deles no YouTube, lançado em julho de 2020.

