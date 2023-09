Juliano Cazarré e esposa acolhem idosa em casa e procuram pelos familiares dela

O casal Juliano e Letícia Cazarré acolheu uma idosa que foi bater na porta da casa deles por volta das 3h desta sexta-feira (29). Ela parecia perdida e um pouco desorientada. Agora, os dois usam as redes sociais para tentar achar algum familiar dela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

“O nível de surreal da vida me impressiona. Até 3h da manhã, estávamos passando muito mal, sem dormir. Toca a campainha. Era uma senhora perdida e desesperada. Chamamos a segurança e achamos melhor colocar para dormir no quarto de hóspedes. Se alguém souber reconhecer, por favor, avise”, escreveu Letícia sobre a senhora de nome Ligia.

No último dia 6 de setembro, o casal anunciou que a família está crescendo. Em post no Instagram, os dois confirmaram que a bióloga está grávida do sexto filho deles.

“Como nós sempre dizemos: a vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos.”

Letícia revelou que está de 15 semanas de gestação. Ao descobrir a nova gravidez, ela fez questão de consultar cada um de seus filhos para saber como se sentiam com a possibilidade de ganharem mais um irmãozinho. A resposta “sim” foi unânime e cheia de alegria.