Juliana Paes é vista na praia com filhos e marido

Juliana Paes, 41, foi flagrada tomando banho de mar com os filhos Pedro, 10 e Antonio, 7. A atriz contou ainda com a companhia do marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista.

Juliana matriculou os filhos nas aulas de surf e tem aproveitado a quarentena para manter uma rotina de exercícios físicos. A atriz já compartilhou em seu Instagram alguns dos treinos que faz, focados em pernas e glúteos.