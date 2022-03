Julia Fox diz que perdeu 15 quilos durante namoro com Kanye West

A atriz negou que tenha assinado um acordo de confidencialidade enquanto namorava West, mas admitiu que apenas “elementos” de seu relacionamento eram reais

A atriz Julia Fox, 32, disse que perdeu 15 quilos durante seu romance de um mês com o rapper Kanye West, 44. O namoro, que começou no Ano Novo, terminou antes do Dia dos Namorados nos Estados Unidos, em 14 de fevereiro.



“Eu tentei o meu melhor para fazer funcionar. Eu já tinha uma vida lotada. Como faço para encaixar essa personalidade tão grande nessa vida já plena? Simplesmente não era sustentável. Perdi cerca de 15 quilos naquele mês”, disse a atriz ao The New York Times.



A atriz negou que tenha assinado um acordo de confidencialidade enquanto namorava West, mas admitiu que apenas “elementos” de seu relacionamento eram reais. “Definitivamente parecia que eu era a namorada dele. Mas também parecia que eu estava sendo escalada para o papel de sua namorada e ele estava me escalando. Ele era o orquestrador de tudo. Realmente parecia um filme.”



Fox disse que não está preocupada que West possa divulgar publicamente detalhes de suas vidas pessoais ou mensagens privadas no Instagram como fez com a ex-mulher, a empresária e socialite Kim Kardashian, 41, e o namorado dela, o comediante Pete Davidson, 28.



“Se ele vier atrás de mim, eu irei atrás dele, e eu sou muito boa em ir atrás das pessoas. Eu só vou direto na jugular. Eu não acho que ele seria burro o suficiente para fazer isso”, afirmou Fox.



Embora o romance deles não tenha dado certo, Fox deixou claro que terminou com West e que é grata por seu tempo com a “última rainha dos dublês”, como ela o descreveu.



“Olhe para o quadro geral. Isso foi incrível para mim. A exposição foi inestimável, mas acho que eventualmente superarei a narrativa de Kanye. Acredite ou não, Kanye não é a coisa mais interessante que já aconteceu comigo.”

Desde então, West seguiu em frente com a nova musa Chaney Jones, sósia de Kardashian, que também está absorvendo a exposição.