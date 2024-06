Jojo Todynho é nova garota-propaganda da Jean Paul Gaultier

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Em Paris para a semana de moda, Jojo Todynho acaba de assinar contrato com a Jean Paul Gaultier para promover o novo perfume da grife.

A cantora posou para um ensaio da marca na última quarta-feira (26), em Paris, anunciando a nova fragrância da linha Scandal, um clássico da Gaultier. As informações são da Forbes. Na quarta-feira, Jojo também esteve na primeira fila do desfile da grife.

Jojo, que recentemente perdeu 50 kg após uma bariátrica, usou um vestido preto com transparência e corpete com a cintura bem marcada. A funkeira também vem aposentando as laces e investindo em looks com o cabelo curto.

Em entrevista à Forbes, ela elogiou a grife pelo respeito à diversidade: “Fico sem acreditar que aconteceu. É um marco na minha vida. Jean-Paul Gaultier é um homem que trabalha com diversidade há anos. Estar no desfile dele com pessoas maravilhosas desse universo nos faz entender que a moda é para todos”, disse.