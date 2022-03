Jojo Todynho comemora dois meses de casamento com marido

O casal se conheceu em agosto durante uma viagem ao México. À época, ela namorava Márcio Felipe, relacionamento que durou até outubro

A cantora Jojo Todynho, 25, e seu marido Lucas Souza comemoraram nesta terça-feira (29) dois meses de casados, com longos textos compartilhados nas redes sociais. O casal contou que está celebrando suas Bodas de Sorvete, e ainda falaram sobre as dificuldades que enfrentam por pessoas que criticam a união.

“Estamos vencendo e vivendo o nosso amor”, começou a cantora. “Me lembro de quando cantava aquela música da Ludmilla, “Modo Avião”, e falava para você que era da pista ‘já estava completamente apaixonada’ e se não tivesse acontecido tudo que aconteceu, nem estaríamos juntos hoje”, completou.

Jojo, que está no elenco da Dança dos Famosos 2022, continuou relembrando momentos com o marido e as reflexões que teve antes de começar o relacionamento. “É maridão, sou muito feliz e grata por ter você, por ser tudo que eu mereço, há quem diga que nosso casamento é uma farsa, que não vai durar”, continuou.

“Para tristeza daqueles que não aceitam uma mulher com ‘eu’ sendo feliz, isso dói dentro daqueles que ao invés de viver sua vida, depositam suas frustrações na vida alheia, nosso casamento foi consagrado no altar e apresentado à Deus e o inimigo só levanta para cair, sabíamos que tempestade iríamos passar, mas aonde tem a mão de Deus não se abre porta de legalidade”, disparou Jojo.

“Nossa história é linda e abençoada por Deus, isso não é nem um terço de tudo que ainda vamos viver.

Te amo muito”, finalizou a artista. Em seu perfil, Lucas Souza também publicou um longo texto para a cantora, como legenda de um vídeo com diversos momentos dos dois juntos.

“Dois meses de um amor que aumenta a cada minuto… esse reels inicia com você andando na praia lá no México me olhando com uma cara de apaixonada e eu todo bobão sem saber agir”, começou ele no texto. “Não tenho dúvida nenhuma que quero passar o resto da minha vida do seu lado.”

“Eu tive o prazer de conhecer o amor da minha vida, que se abriu e mostrou um lado seu que ninguém nunca viu, uma mulher carinhosa, calma, compreensiva, muito inteligente e muito protetora”, continuou ele, que afirmou que quer ser o melhor marido do mundo.

Nos comentários, fãs e internautas celebraram a união dos dois. “Maravilhosos”, escreveu uma. “Que esse amor dure pra sempre! Sejam felizes e vivam intensamente cada segundo lado a lado!”, pontuou outra. “Que Deus blinde essa união dos olhos de quem não aceita a felicidade alheia”, escreveu uma terceira.

A cantora e o oficial do Exército se casaram em cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Os dois namoravam havia cinco meses, e o anúncio da união foi feito em dezembro pela cantora. A cantora mostrou a rotina na véspera da cerimônia em seu Instagram, incluindo jantar com as madrinhas e massagem de topless.

O casal se conheceu em agosto durante uma viagem ao México. À época, ela namorava Márcio Felipe, relacionamento que durou até outubro. Participaram do evento diversas celebridades, como Fabiana Karla, Tati Zato, Mariano e Jakelyne Oliveira, Raissa Barbosa e David Brazil.