Johnny Depp aparece em primeiro grande papel após divórcio com Amber Heard

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A produtora Lionsgate compartilhou uma foto do ator Johnny Depp para anunciar o início das gravações de “Day Drinker”. Dirigido por Marc Webb, o filme de ação marca o retorno do artista às produções de Hollywood após seu polêmico divórcio com a ex-mulher Amber Heard.

Estrelado por Depp e Penélope Cruz, o filme acompanha a história de uma bartender de um iate privado, personagem de Madelyn Cline, que conhece um passageiro misterioso, papel de Depp, e acaba envolvida em intrigas com a criminosa vivida por Cruz.

“Estou animado para iniciar a produção com Johnny, Madelyn, Penélope e esse elenco maravilhoso”, afirmou Webb em nota à imprensa. “Estamos em um lugar lindo, com uma equipe fantástica e uma história emocionante e feroz para contar. Vai ser divertido”.

O filme está sendo filmado na Espanha e traz ainda os atores Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto e Anika Boyle. “Day Drinker” ainda não possui data de estreia oficial.