Jimmy Kimmel comenta embate entre Trump e Elon Musk

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A confusão envolvendo Donald Trump e Elon Musk virou o assunto preferido dos apresentadores e comediantes da televisão nos Estados Unidos -e quem tem tirado bom proveito da polêmica é Jimmy Kimmel: “Está difícil para todo mundo… menos para mim, claro. Isso é ótimo para mim”, comentou ele durante a edição mais recente do Jimmy Kimmel Live!.

Kimmel reconheceu que, apesar de a produção considerar abordar outros assuntos, ele não resistiu a comentar a briga entre Trump e Musk. Para o apresentador, a situação saiu do controle após algumas alfinetadas do dono do X (antigo Twitter) no início da semana. “Elon Musk foi absolutamente nuclear”, começou Kimmel.

O apresentador fez questão de exibir a postagem de Musk no telão: “Ele tuitou: ‘Hora de soltar a bomba de verdade. Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram divulgados.’ Eu sabia que esse dia ia chegar, e mesmo assim está ainda melhor do que eu imaginava. É como descer as escadas no Natal e encontrar uma segunda árvore de Natal”, comemorou.

Kimmel seguiu comentando a postagem: “É uma acusação séria. O que o Elon sabe? Que provas ele poderia ter de que Trump estava envolvido com Jeffrey Epstein?” Em seguida, exibiu imagens de arquivo e vídeos de Trump e Epstein juntos, acrescentando: “Se não for verdade, ele pode ser processado por zilhões de dólares por algo assim.”

Ele também relembrou uma publicação em que Musk escreveu que amava Trump “tanto quanto um homem hétero pode amar outro homem” no mês de fevereiro. “Eles não conseguiam se largar”, disse Kimmel. “Era tipo o Woke-back Mountain desses dois. E agora acabou. E os lados já estão se formando.”

Para não perder a piada, o apresentador até colocou Kanye West na história, que se manifestou nas redes sobre a briga entre Trump e Musk: “Irmãos, por favor, não [se separem]! Nós amamos demais vocês dois”. Kimmel então brincou: “Você sabe que as coisas estão insanas quando quem está tentando unir todo mundo é o Kanye West!”

Kimmel concluiu especulando sobre os próximos capítulos dessa briga: “Você tem um herói MAGA acusando outro herói MAGA de esconder os arquivos do Epstein porque ele mesmo está neles”, disse. “E o que eles vão fazer agora? Mal posso esperar para descobrir. Minha previsão: no fim das contas, um deles vai estar numa cela com o Diddy ( o rapper enfrenta há semanas o julgamento por tráfico sexual no tribunal federal de Manhattan, Nova York). É isso que eu acho que vai acontecer.”