James Spears peticiona pelo fim da curatela de Britney

“Pode não haver mais fundamentos para manter a sua vigência”

O pai de Britney Spears entrou com uma petição para acabar com a curatela de sua filha na terça-feira, marcando uma grande vitória para a cantora depois que seu pai controlou as rédeas de sua vida por mais de 13 anos.

A petição de James “Jamie” Spears ao Tribunal Superior de Los Angeles declara que sua filha “tem o direito de que este Tribunal considere seriamente se esta curatela não é mais necessária”. O processo continuou dizendo que as circunstâncias de Britney Spears mudaram “a tal ponto que os fundamentos para o estabelecimento de uma curaela podem não existir mais”.

Britney Spears, 39, tentou tirar seu pai de seu caso duas vezes nos últimos dois anos, dizendo no ano passado que ela se recusava a se apresentar enquanto ele mantivesse o controle sobre ela em qualquer cargo. Ela disse à juíza do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, Brenda Penny, durante seu depoimento em 23 de junho, que seu pai arruinou sua vida e “adorava” ouvi-la sofrer enquanto exercia seu poder sobre ela.

Ela alegou que sua curatela era “abusiva” e que se ela não cumprisse as exigências de seu pai ou da gerência, disseram que não seria capaz de ver seus filhos.

Seu advogado recém-nomeado, Mathew Rosengart, entrou com uma petição para remover Jamie Spears no mês passado e pediu ao tribunal que o substituísse por um contador profissional. Rosengart argumentou que Jamie Spears não estava agindo no melhor interesse de sua filha e indicou que ele pode ter feito mau uso de suas finanças.

A notícia do pedido de Jamie Spears para acabar com a curatela é uma grande vitória para os fãs de #FreeBritney que passaram anos protestando contra a tutela. Muitos da comunidade #FreeBritney são fãs de Britney Spears que expressaram temor de que seu pai a estivesse explorando para seu próprio benefício.

Jamie Spears negou repetidamente todas as alegações de abuso contra ele, tanto em processos judiciais quanto em comentários públicos.

Em resposta à petição para removê-lo, Jamie Spears indicou que ele estaria “disposto a renunciar quando for o momento certo, mas a transição deve ser ordenada e incluir uma resolução de questões”. Mas ele ainda contestou sua remoção, argumentando que não havia necessidade urgente de sua remoção e instou o tribunal a não tomar uma decisão com base em “alegações falsas”.

Ele abordou especificamente as alegações feitas por sua ex-esposa, Lynne Spears, que também forneceu uma declaração que dizia não acreditar que ele estava agindo no melhor interesse de sua filha. Ela disse que o “controle absolutamente microscópico” de Jamie Spears por meio de ameaças e coerção reduziu seu relacionamento com a filha a nada mais do que “medo e ódio”.

Lynne Spears disse que se envolveu no caso de sua filha durante um “período de crise” que começou em 2018 e continuou no ano seguinte. Ela disse que, naquele período, Britney Spears estava sendo tratada por um médico de “aprimoramento esportivo” contratado por Jamie Spears que estava “prescrevendo o que eu e muitos outros considerávamos um remédio totalmente impróprio para minha filha, que não queria tomar o remédio . “

Jamie Spears refutou a alegação, dizendo que Lynne Spears “não aceitou toda a extensão” do nível de cuidado e tratamento que sua filha precisava para sua saúde mental. O processo argumenta que o médico era um psiquiatra formado em Harvard que Britney Spears aprovou após uma entrevista.

Ele também negou ter coagido sua filha a “fazer qualquer coisa”, incluindo submeter-se a tratamento de internação forçada.

“Se o público conhecesse todos os fatos da vida pessoal da Sra. Spears, não apenas seus altos, mas também seus baixos, todos os vícios e problemas de saúde mental com os quais ela tem lutado, e todos os desafios da tutela, eles saberiam elogie Spears pelo trabalho que fez, não difame-o “, diz o documento.

“Mas o público não conhece todos os fatos e não tem o direito de saber, então não haverá redenção pública para o Sr. Spears”, diz.

Com informações da NBC