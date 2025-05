Iza comenta críticas por volta com Yuri Lima após traição: ‘Ninguém tem nada a ver com isso’

Iza falou pela primeira vez sobre a repercussão por reatar o namoro com Yuri Lima. Em julho de 2024, quando estava grávida do jogador, ela gravou um vídeo expondo o fim do relacionamento após descobrir uma traição dele. Agora, a cantora mantém a relação longe do público.

Em participação no podcast É Nóia Minha?, Iza comparou a descoberta da traição a uma bomba em sua casa. “Aí, achei que eu precisava dominar a narrativa, por uma questão puramente de ego, e muito ingênua, de achar que as pessoas iriam ouvir a minha versão e falar: ‘Ok, acolhemos a sua versão e vamos ficar aqui, calados, porque não temos nada a ver com isso, você está só se protegendo'”, relembrou.

Segundo ela, a decisão de expor a situação foi semelhante a abrir um portal para que pessoas “saíssem de todos os lugares possíveis, muitas delas do bueiro”, para falar sobre sua vida pessoal. “Recebi muito carinho, muito amor, mas as pessoas começaram a controlar minha vida como uma novela. Como se a minha decisão fosse impactar diretamente na vida delas”, contou

A cantora entendeu que ter usado as redes sociais para desabafar deu margem para a repercussão negativa sobre a volta do casal. Contudo, ela explicou que a decisão foi consequência de um momento em que precisava desabafar. “Fiz algumas coisas porque eu não tenho sangue de barata.”

Iza afirmou que não se arrependeu de sua atitude à época. No entanto, não agiria novamente como antes. “A partir do momento em que tomei outra decisão, eu falei: ‘Agora não vou avisar nada para ninguém, porque as pessoas vão ver. E aí, quem quiser achar que eu estou louca, vai achar que estou louca. Quem quiser falar: ‘Ai, maravilhosa, é a família dela’, vai dizer isso”, explicou.

A cantora disse não querer “dar mais munição para as pessoas entrarem” em sua vida de uma forma que não deveriam, por se tratar de um assunto pessoal. “Como você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida? Se a gente tem todo o direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás ou até terminar. Se eu quiser mudar minha vida de novo, ninguém tem nada a ver com isso”, desabafou.

“Eu posso fazer o que eu quiser (…). A vida continua apesar das pessoas concordarem ou discordarem de você. Isso é libertador! A partir do momento que você entende isso é um caminho sem volta. E é por isso que hoje a opinião dos outros já não faz meu cabelo cair mais”, finalizou Iza.

